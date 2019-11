B. Bugár: Prezidentka by mala dať predĺženie moratória na ÚS

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala dať návrh na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy na Ústavný súd (ÚS) SR a prípadne požiadať o pozastavenie účinnosti zmeny. V stredu to vyhlásil predseda Mosta-Híd Béla Bugár.skonštatoval Bugár.Rovnako ho v tejto súvislosti podľa jeho slov mrzí aj spôsob podpory tohto návrhu a odmieta spoločné dohody s ĽSNS. Podotkol, že výsledok hlasovania vyzerá, ako by sa koaličné strany na hlasovaní s ĽSNS dohodli.Poslanci v utorok (26. 11.) prelomili veto prezidentky a opätovne schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, v ktorej bolo zahrnuté aj predĺženie moratória na prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Prezidentka namietala, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či na zhromažďovanie a šírenie informácií.Čaputová už avizovala, že sa v tejto súvislosti bezodkladne obráti na Ústavný súd SR a požiada aj o pozastavenie účinnosti novely. V opačnom prípade by sa mali zmeny dotýkať už nadchádzajúcich parlamentných volieb.