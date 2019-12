B. Bystrica patrí podľa svojho primátora medzi najmenej zadlžené mestá

Ján Nosko, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 21. decembra (TASR) – Záver tohto roka v meste pod Urpínom bol náročný v súvislosti s nastavovaním a schvaľovaním rozpočtu pre rok 2020, a to aj pre zvyšovanie daní a poplatkov. Vyššie miestne dane však idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov. Konštatoval to v rámci hodnotenia končiaceho sa roka 2019 banskobystrický primátor Ján Nosko.reagoval Nosko.Banská Bystrica ide do nového roka s vyrovnaným rozpočtom, ktorého príjmová i výdavková strana počíta s objemom takmer 90 miliónov eur.uviedol Nosko s tým, že na lepšie odpadové hospodárstvo pôjdu takmer štyri milióny a na skvalitnenie sociálnych služieb bude k dispozícii viac ako šesť miliónov eur.Podľa neho o dobrom hospodárení v posledných rokoch svedčí výška dlhu mesta Banská Bystrica.dodal banskobystrický primátor.