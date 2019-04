B.Bystrica získala na opatrovateľky 296.400 eur, má ich ale nedostatok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 5. apríla (TASR) - Mesto Banská Bystrica, podobne ako aj iné slovenské samosprávy, zápasí v súčasnosti s nedostatkom opatrovateliek, ktoré by sa starali o starých a nevládnych ľudí v domácom prostredí. Mesto pri tom získalo z eurofondov na najbližšie obdobie nenávratný finančný príspevok vo výške 296.400 eur na platy opatrovateliek, ktoré zamestnáva.uviedla pre TASR vedúca odboru sociálnych vecí na Mestskom úrade v Banskej Bystrici Ivana Kružliaková.Vzhľadom na nízky počet opatrovateliek chce preto mesto prijať do pracovného pomeru ženy či mužov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby, do ktorého sa zapojilo aj mesto Banská Bystrica, sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Samosprávu nič nestojí, pretože finančná spoluúčasť Európskej únie a štátneho rozpočtu tvorí sto percent.Realizácia projektu umožní poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí. Taktiež sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj pre seniorov a podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite.