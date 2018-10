Büchnerovu cenu si v sobotu prevezme Terézia Mora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Darmstadt 26. októbra (TASR) - Nemecká spisovateľka maďarského pôvodu Terézia Mora (47) si v sobotu prevezme v Darmstadte najvýznamnejšie nemecké literárne ocenenie - Cenu Georga Büchnera dotovanú sumou 50.000 eur.Ako uviedla Nemecká akadémia pre jazyk a poéziu so sídlom v Darmstadte v zdôvodnení výberu laureátky, jej žijúce jazykové umenie spája každodenné idiómy a poéziu, drastičnosť a jemnosť.Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra DPA.Rodáčka z maďarského Šopronu (1971) žije od roku 1990 v Berlíne, píše po nemecky a v súčasnosti patrí medzi významné európske spisovateľky. Už jej debutový román Selstame Materie (Nezvyčajná hmota) vzbudil senzáciu. S veľkým úspechom sa stretol aj jej román Deň čo deň (Alle Tage), ktorý získal Cenu Lipského knižného veľtrhu a ktorý vyšiel aj v českom preklade. Za román Das Ungeheuer (Netvor) získala autorka v roku 2013 Nemeckú knižnú cenu.Ocenenie, ktoré si laureáti tradične preberajú počas jesenného rokovania Nemeckej akadémie pre jazyk a poéziu, nesie meno nemeckého dramatika a revolucionára z prvej polovice 19. storočia. Büchnerovu cenu každoročne udeľujú literátom alebo publicistom z nemecky hovoriacich krajín, ktorí na seba osobitne upozornili a ktorí sa podstatnou mierou podieľali na aktuálnom kultúrnom živote v krajine. Medzi prominentných nositeľov ocenenia udeľovaného od roku 1923 patria Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Erich Kästner, Günter Grass, George Tabori či Wolf Biermann.V predchádzajúcich rokoch ho dostali spisovateľ a filmár Alexander Kluge (2003), literát Wilhelm Genazino (2004), prozaička Brigitte Kronauerová (2005), rodák z rumunského Sedmohradska Oskar Pastior in memoriam (2006) či Martin Mosebach (2007). V nasledujúcich rokoch putovala Büchnerova cena dotovaná sumou 40.000 eur vždy do Rakúska, a to vďaka Josefovi Winklerovi (2008) a Walterovi Kappacherovi (2009). Tým sa tak podarilo nadviazať na skoršie úspechy krajanov H. C. Artmana (1997), Elfriede Jelinekovej (1998) a Friederiky Mayröckerovej (2001). Medzi najnovších laureátov ceny patria výlučne nemeckí autori, a to Reinhard Jirgl (2010), Friedrich Christian Delius (2011), Felicitas Hoppeová (2012), Sibylle Lewitscharoffová (2013), Jürgen Becker (2014), Rainald Goetz (2015) a Marcel Beyer (2016). Vlani sa medzi nich zaradil lyrik Jan Wagner.