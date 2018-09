B. Coeuré: Získať si dôveru trhov nebude pre Grécko jednoduchá úloha

Socha Alexandra Veľkého v pozadí gréckych vlajok, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 5. septembra (TASR) - Po opustení záchranného programu čaká Grécko ďalšia náročná úloha, a to získať si dôveru finančných trhov. Uviedol to člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Benoit Coeuré.Grécko 20. augusta oficiálne vystúpilo z tretieho a posledného záchranného programu. Pre krajinu sa tak skončilo 8-ročné obdobie financovania pomocou úverov od medzinárodných veriteľov. Podľa ECB však ukončenie záchranného programu neznamená vyriešenie problémov, ale iba míľnik na dlhej ceste k zotaveniu ekonomiky.povedal Coeuré v rozhovore pre stredajšie vydanie gréckeho denníka Kathimerini, ktoré zverejnila agentúra Reuters.Zároveň dodal, že pre grécky bankový sektor by úlohou číslo jeden malo byť zníženie objemu zlých úverov. Ten patrí k najväčším záťažiam gréckych bánk. Objem zlých úverov v gréckych bankách dosiahol ku koncu minulého roka 95,7 miliardy eur, čo predstavuje 43,1 % z celkového objemu úverov.dodal Coeuré.