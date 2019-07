B. Farkaš: Po hmotných daroch netúžim, rád som, keď sme v kruhu rodiny

Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. júla (TASR) – Hercom sa vraj stal preto, lebo sa bál, že v inom neobstojí. Jeho hlasom rozprávajú seriáloví obľúbenci Dempsey a Monk, a prepožičal ho aj Al Pacinovi. Slovenský herec Boris Farkaš, popredná osobnosť slovenskej divadelnej a filmovej scény, sa vo štvrtok dožíva 65 rokov.Ako uviedol v rozhovore pre TASR, malú oslavu v podobe rodinného obedu so synom Ondrejom, dcérou Kristínou a jej dvojičkami Elou a Matildou už stihol absolvovať v predstihu. A malé vnučky nezapreli gény, ktoré zrejme zdedili nielen po mame herečke a spisovateľke, ale aj po dedovi.pochvaľuje si čas strávený s najbližšími.vyhlásil člen bratislavského Divadla Astorka Korzo '90.V jeho súbore pôsobí Boris Farkaš od 1. júla 1990, čo znamená, že ďalšia oslavajubilea ho čaká o rok, keď dovŕši 30 rokov na javisku Astorky. Či v tejto súvislosti chystajú jeho kolegovia na čele s riaditeľom Vladom Černým prekvapenie v podobe určitej postavy v inscenácii či hru od obľúbeného autora, oslávenec nevedel potvrdiť. Uvedomuje si však, že musí začať skúšať.konštatoval herec, ktorý nemá vedomosť o tom, že by mu v divadle prichystali titul k niektorému jubileu.priznal rodák z Ratkovej, ktorý za svoje herecké umenie získal množstvo ocenení.myslí si Farkaš. Divadelní priaznivci si ho môžu pamätať z inscenácií Višňový sad, Mandragora, Idiot, Zámok, Sen svätojánskej noci, Platonov, Mesiac na dedine, Rómeo a Júlia, alebo Milovníci. Za svoj pôsobivý výkon v hrách Scény z domu Bessemenovovcov - Meštiaci a Vražda sekerou v sv. Peterburgu - Zločin a trest dostal divadelné ocenenie Dosky.Boris Farkaš prepožičal svoj hlas viacerým filmovým a seriálovým postavám, medzi nimi poručíkovi Dempseymu či svojráznemu detektívovi Adrianovi Monkovi.smeje sa. Nové úlohy v dabingu ho však zrejme nečakajú:Vyskúšal si aj režisérsku stoličku, zopakovať si to podľa vlastných slov zatiaľ nemá ambíciu.priznal Farkaš, ktorý je tiež úspešným výtvarníkom a karikaturistom. Ilustroval aj knihy svojej dcéry, píše poviedky a básne. Knihy z pera Borisa Farkaša sa však tak skoro nedočkáme: