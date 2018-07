B. Gröhling chce, aby rezort školstva prenechal výber učebníc na školy

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 15. júla (TASR) – Rezort školstva by mal prenechať výber učebníc na školy. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). Zároveň vyhlásil, že školstvo potrebuje skutočnú decentralizáciu, a to aj v prípade internetu na školách.povedal poslanec SaS. Zároveň uviedol,Rezort školstva pre TASR uviedol, že v súlade s Implementačným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania plánuje umožniť školám výber z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu v prípade tých učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne učebnice.poznamenal rezort školstva.Ministerstvo tvrdí, že pri nákupe učebníc vo vysokom náklade pre všetky školy v SR vyrokuje s vydavateľmi zvýhodnené jednotkové ceny učebníc, čo je nereálne zo strany jednotlivých škôl pri neporovnateľne nižšom náklade.uzavrel rezort školstva.