B. Hanečka predstaví kolekciu, ktorú mal 17 rokov v šuplíku

Bratislava 11. októbra (TASR) - Módne podujatie Fashion LIVE! prichádza šiesty rok do bratislavskej Starej tržnice. To najlepšie zo slovenskej i zahraničnej módnej scény ponúkne od 17. do 19. októbra.informovala vo štvrtok na tlačovej konferencii manažérka projektu Zora Husarčíková. Medzi dizajnérmi zo Slovenska opäť nebudú chýbať mená ako Boris Hanečka, Marcel Holubec W., Lenka Sršňová, Petra Kubíková či Martin Hrča. Českú republiku budú zastupovať a po prvý raz predstavia svoju tvorbu uznávané dizajnérky Kateřina Geislerová a Tereza Vu.Prvý prehliadkový deň (17. 10.) otvorí s novou kolekciou návrhárka Doroti Vojtková, po nej bude nasledovať značka HAAZ, dizajnéri Maja Božovič, Petra Kubíková, Pavol Dendis a záver bude patriť značke Rozbora Couture a udržateľnej kolekcii, ktorá spadá pod hnutie Slow Fashion. Spomedzi materiálov vyniká najmä merino vlna, hodváb, bavlnený zamat, brokát či elastický satén.Druhý deň bude patriť talentovaným študentom Ateliéru odevného a textilného dizajnu z Ústí nad Labem, najnovšiu kolekciu predstaví aj významná česká dizajnérka Kateřina Geislerová. Módnych znalcov nielen v Česku si získala svojou výrazne ženskou tvorbou, oslovila ňou aj v Paríži, kde študovala a začínala s dizajnérskou kariérou. Pánsku módu a obleky predvedie značka Blažek. O exkluzívnu prehliadku sa postará aj česká dizajnérka Tereza Vu preslávená luxusnou haute couture spodnou bielizňou.Obľúbená dizajnérska dvojica Boris Hanečka a Dana Voda opäť spojili svoje sily a vytvorili novú spoločnú kolekciu s názvom Insomnia.prezradil Hanečka, ktorý s Danou Voda spolupracuje niekoľko rokov.povedal pre TASR Hanečka, ktorý sa na móle predstaví aj samostatnou prehliadkou.naznačil módny návrhár.Záverečný prehliadkový deň otvoria mladé talenty Ateliériu 343 z VŠVU v Bratislave a dizajnérka Terézia Feňovčíková tvoriaca pod značkou freier, ktorej patrí titul Fresh dizajnér Fashion LIVE! 2017, za kolekciu Street Orchids. Po nej dostane priestor nová farebná kolekcia dizajnérky Lenky Sršňovej. Chýbať nebude tvorba dizajnéra Martina Hrču a o záver prehliadkových dní sa postará Marcel Holubec W. Podujatie vyvrcholí vyhlasovaním cien v kategóriách Fresh dizajnér 2018 a Ceny verejnosti od NOiZZ, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj diváci.Počas prestávok medzi prehliadkami si návštevníci budú môcť pozrieť, vyskúšať alebo nakúpiť originálne dizajnérske kúsky v showroomoch na poschodí v Starej tržnici. Sprístupnená bude tiež výstava dizajnérky Márie Štránekovej, ktorá bude reflektovať udržateľnosť v módnom priemysle.Novinkou podujatia je afterparty, ktorá sa bude konať v sobotu 20. októbra o 20.00 h v priestoroch bývalých Tlačiarní Svornosť na Račianskej 20.povedala pre TASR Husarčíková. Novinkovú Afterparty otvorí dizajnérka Michaela Bednárová a značka PUOJD s módno-tanečnou performance s názvom Agónia, reflektujúcou stav životného prostredia.