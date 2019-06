B. Johnson: Británia musí z EÚ vystúpiť do 31. októbra

Na archívnej snímke Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júna (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca brexitu Boris Johnson v utorok v televíznej diskusii na BBC povedal, že Británia "musí vystúpiť" z EÚ do 31. októbra, informovala agentúra AFP.Johnson v utorok zvíťazil aj v druhom kole súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom. Ďalej idú aj ďalší štyria kandidáti: minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, minister životného prostredia Michael Gove, poslanec Rory Stewart a minister vnútra Sajid Javid. Do ďalšieho kola nepostúpil bývalý minister pre brexit Dominic Raab.Piati zostávajúci kandidáti sa večer stretli v televíznej diskusii vysielanej na stanici BBC.povedal Johnson.Briti sú podľa Johnsonav súvislosti s patovou situáciu okolo brexitu a ak tento stav pretrvá, Konzervatívna strana za to "draho zaplatí", informovala na svojej webovej stránke stanica BBC.Johnson a ani nikto z ostatných kandidátov však podľa AFP nezdvihli ruku pri otázke BBC o tom, či môžu, že brexit nastane do 31. októbra.Stewart tvrdil, žeHunt a Gove povedali, že v prípade, ak bude dohoda o brexite na dosah, môže byť potrebné ďalšie posunutie termínu odchodu.Jarvis však uviedol, že jeopustiť EÚ do 31. októbra, bez ohľadu na okolnosti.povedal.Britská premiérka Theresa Mayová sa postu líderky konzervatívcov oficiálne vzdala 7. júna. Stranu však dočasne povedie až do ukončenia výberu nástupcu. Zatiaľ zostane aj predsedníčkou vlády.Do štvrtka zostanú zo skupiny uchádzačov dvaja finalisti, z ktorých si jedného vyberie okolo 160.000 členov Konzervatívnej strany. Mesiac trvajúce hlasovanie poštou sa skončí 22. júla. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť oznámené už 23. júla.Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra.