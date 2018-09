B. Kollár: Minister financií by mal odvolať riaditeľa Finančnej správy

Boris Kollár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 8. septembra (TASR) – Minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) by mal s okamžitou platnosťou odvolať šéfa Finančnej správy (FS) Františka Imreczeho. Myslí si to líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár.uviedol Kollár. Sme rodina je taktiež za to, aby Kažimír nariadil kontrolu pracovísk Colnej správy, najmä pobočky v Nitre, Trnave a Dunajskej Strede.Podľa Kollára je pokuta za úniky na cle pri dovoze z Číny výsledkom neschopnosti nominantov strany Smer-SD viesť FS. Upozorňuje na to, že celkovo môže v tejto kauze prísť SR až o 400 miliónov eur.Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko.Colné podvody sa podľa informácií Denníka N diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, pod ktorú patria aj colnice, riadil jej súčasný šéf František Imrecze. Jeho viceprezidentkou bola súčasná štátna tajomníčka na ministerstve financií Dana Meager. Daňovú a colnú sekciu v tom čase viedol ďalší neskorší viceprezident Daniel Čech.odpísala Denníku N jej hovorkyňa Ivana Skokanová. Úrad na tento list ešte nereagoval.Slovenská FS zároveň tvrdí, že deklarovaná suma nie je konečná, považuje jej výšku za neopodstatnenú a neoprávnenú a musí ju ešte posúdiť EK.O zisteniach OLAF vie aj slovenské ministerstvo financií. Rezort tvrdí, že kým nie je k dispozícii vysvetlenie OLAF na otázky FS, je predčasné vyvodzovať akékoľvek závery.