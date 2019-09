B. Kollár nebol na schôdzi, lebo je v USA. Hovorí, že tam robí charitu

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. septembra (TASR) - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár neprišiel v piatok do parlamentu, kde mali poslanci odvolávať premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), lebo je v Spojených štátoch amerických. Robí tam charitu. Uviedol to pre TASR v reakcii na kritiku predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).povedal Kollár s tým, že cestu už nevedel zmeniť.Všetci ostatní poslanci Sme rodina v piatok v parlamente podľa Kollára boli. Šéf Sme rodina zároveň dodáva, že sa z rokovania riadne ospravedlnil, Dankovu kritiku odmieta. Na riadnu schôdzu parlamentu v utorok (10. 9.) príde.Neuznášaniaschopnosť pléna spôsobila, že parlament neotvoril schôdzu a v piatok nerokoval o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery. Schôdzu presunuli na pondelok (9. 9.). V piatok v parlamente chýbali viacerí poslanci, vrátane Kollára, na ktorého upozornil Danko. Ten zároveň vyzval opozičných poslancov, ktorí iniciovali odvolávanie premiéra, aby v pondelok prišli do práce.