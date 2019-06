B. Le Maire: Obchodná vojna spôsobí globálnu ekonomickú krízu

Bruno Le Maire na zasadnutí ministrov poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie 19. októbra 2009 v Luxemburgu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fukuoka 10. júna (TASR) - Ak budú obchodné spory medzi USA a Čínou pokračovať v eskalácii, môže to mať, myslí si francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire.V skutočnosti colná vojna, ktorá sa začala vlani, už teraz zasiahla aj iné ekonomiky, nielen USA a Čínu, povedal Le Maire v rozhovore pre CNBC na stretnutí ministrov financií skupiny G20 v japonskej Fukuoke. Európska ekonomika je podľa neho na tom horšie, než by bola bez obchodnej vojny medzi Washingtonom a Pekingom. Ako príklady uviedol predovšetkým nemeckú a francúzsku ekonomiku.povedal Le Marie.Le Maire na svojom nedávnom stretnutí s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom získal dojem, že sa chce vyhnúť eskalácii obchodnej vojny. Všetko však bude závisieť od výsledku očakávaného stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktoré by sa malo uskutočniť koncom júna.