B. Tvarožek: Mladí by nemali naletieť na jednoduché a účelové slová

Na snímke Branislav Tvarožek si prebral vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života v historickej budove Národnej rady SR 2. januára 2020 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 2. januára (TASR) - Mladí ľudia by nemali naletieť na veľmi jednoduché a účelové slová, ktoré sa na Slovensku, ale aj po celej Európe prezentujú. Odkázal im to Branislav Tvarožek, ktorý sa zapojil do Slovenského národného povstania (SNP) a bol členom vysokoškolského strážneho oddielu - špecializovanej jednotky, ktorú vytvoril slovenský povstalecký generál Ján Golian. Prezidentka SR Zuzana Čaputová mu vo štvrtok udelila štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.Vo svete sa v súčasnosti podľa Tvarožeka objavujú rôzne názory, ktoré majú totalitné, prípadne až fašizujúce tendencie. "povedal pre TASR v súvislosti s objavovaním sa sympatií k totalitným režimom. Tvarožek nevie, ako by sa týmto súčasným tendenciám dalo zabrániť.skonštatoval.Štátne vyznamenanie má pre neho význam, je zaň vďačný, no myslí si, že sú ľudia, ktorí by si ho zaslúžili viac ako on.Ocenenie získal aj člen protifašistického a protikomunistického odboja Martin Janec. Spolu s Tvarožekom bol príslušníkom Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta. Janec získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.Prezidentka SR ocenila vo štvrtok pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 20 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho troch in memoriam. Sú medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 12 mužom v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.