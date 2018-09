B. Woodward: Mattis a Kelly klamú, keď popierajú výroky o Trumpovi

Bob Woodward, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. septembra (TASR) - Dlhoročný americký investigatívny novinár Bob Woodward v pondelok uviedol, že minister obrany Jim Mattis a šéf kancelárie Bieleho domu John Kelly "nehovoria pravdu", keď popierajú, že sa neúctivo vyjadrili na adresu prezidenta Donalda Trumpa. Woodward im takéto výroky prisúdil vo svojej novej knihe Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bielom dome).Kelly mal podľa Woodwarda nazvať Trumpa "idiotom" a Mattis mal o ňom povedať, že má chápanie na úrovni "piataka alebo šiestaka". Obidvaja popreli, že by sa o prezidentovi takto vyjadrili.Woodward v tejto súvislosti pre NBC uviedol, že "nehovoria pravdu". Podľa neho ide o politické vyhlásenia, aby sa udržali vo svojich funkciách.Ako dodal tento držiteľ Pullitzerovej ceny, často sa stáva, že mu zdroj niečo povie a po zverejnení to verejne poprie.Trump označil knihu za "výmysel", pripomína agentúra AP.Kniha je zatiaľ poslednou z radu publikácií približujúcich verejnosti napätie v Bielom dome počas Trumpovho prezidentského mandátu. Trump nastúpil do funkcie minulý rok v januári.Bob Woodward (75) sa medzinárodne preslávil správami o afére Watergate, keď pomohol zosadiť prezidenta Spojených štátov Richarda Nixona. Pre denník Washington Post, ktorý z jeho najnovšej knihy zverejnil úryvky, pracuje od roku 1971. Dosiaľ napísal 18 kníh o americkej politike, z ktorých sa 12 stalo bestsellermi. Na základe jeho debutu "All the President's Men" (Všetci prezidentovi muži) z roku 1974 nakrútili rovnomenný film, ktorý získal troch Oscarov.