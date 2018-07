B. Zala sa venoval počas mandátu južnému Kaukazu a subsaharskej Afrike

Europoslanec Boris Zala. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Oblasť, ktorej sa výrazne venoval a venuje europoslanec Boris Zala z frakcie európskych socialistov, je južný Kaukaz. Zaujíma ho predovšetkým spor medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach. Pre TASR to Zala uviedol počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.konštatoval.Iba nedávno navštívil Gruzínsko aj Arménsko, kde hovoril s novou arménskou vládou o možnostiach vstúpiť do priameho rokovania s Azerbajdžanom na riešenie tohto problému.dodal.Zdôraznil, že je ťažké povedať, čo urobil europoslanec konkrétne, keďže ide o spoločnú prácu viacerých.uviedol to na príklade migrácie. Za posledné dva roky podľa neho klesla o 95 percent. Domnieva sa, že v túto chvíľu nemáme žiadny problém s migráciou z hľadiska počtu migrantov. Riešia sa európske pravidlá, ktoré je potrebné prijať.spresnil. Konkrétne ako príklad opatrení uviedol ochranu vonkajších hraníc, respektíve dohodu s Tureckom a vytváranie určitých stredísk v jednotlivých štátoch.Europoslanec sa ďalej venoval subsaharskej Afrike.uzavrel.O ďalšom volebnom období ako europoslanec neuvažuje. Chce sa venovať svojim záľubám a rodine.Boris Zala je členom Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP a podpredsedom Delegácie pre vzťahy s Juhoafrickou republikou. Ďalej je členom Výboru EP pre zahraničné veci a náhradníkom vo Výbore pre petície EP, Podvýbore EP pre ľudské práva a v Delegácii pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko.