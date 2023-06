B9: Nezávislosť a územná celistvosť Ukrajiny je jedinou cestou k mieru

Lídri krajín Bukureštskej deviatky (B9) potvrdili neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Považujú to za jedinú cestu, ako v Európe obnoviť mier a poriadok založený na pravidlách. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia prezidentov B9, prijatého na utorkovom summite tohto zoskupenia v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.





Krajiny B9 dôrazne odsúdili nelegálnu vojnu proti Ukrajine. "Ukrajina má legitímne právo na obranu proti tejto agresii v súlade s medzinárodným právom vrátane Charty OSN," zhodli sa lídri.Moskvu vyzvali, aby zastavila útoky na ukrajinské civilné obyvateľstvo a infraštruktúru i deportácie detí a sexuálne násilie páchané počas konfliktu na Ukrajine. Požadujú tiež, aby Rusko bezpodmienečne stiahlo svoje jednotky z ukrajinského územia. Podľa lídrov B9 musí byť tiež vyvodená zodpovednosť voči tým, ktorí sú zodpovední za agresiu a vojnové zločiny spáchané na ukrajinskom území.Prezidenti sa zhodli, že Ukrajinu budú naďalej podporovať vojensky, finančne i humanitárne, kým bude treba – aby dosiahla prímerie za podmienok, ktoré si sama určí.Na Rusko chcú krajiny B9 naďalej vyvíjať medzinárodný tlak vrátane ekonomických sankcií. Bielorusko vyzvali, aby prestalo podporovať ruskú agresiu na Ukrajine."Rusko je najväčšou a priamou hrozbou pre bezpečnosť spojencov a musíme byť pripravení na to, že ňou ostane aj naďalej. Záväzok Severoatlantickej aliancie chrániť každý centimeter územia spojencov a voči článku 5 je neochvejný," uviedli lídri vo vyhlásení.Od summitu NATO vo Vilniuse očakávajú ďalšie posilnenie spojeneckej obrany na východnom krídle NATO s cieľom odstrašiť akúkoľvek agresiu. V záujme posilnenia východnej hranice Aliancie kladú dôraz na posilnenie protivzdušnej a protiraketovej obrany na rotujúcom a pretrvávajúcom základe.Lídri krajín B9 poukázali aj na bezpečnostnú hrozbu hybridných útokov.Taktiež podporujú euroatlantické ašpirácie Ukrajiny a rozhodnutie z roku 2008 o tom, že Ukrajina sa raz stane členom NATO. Očakávajú, že na júlovom summite NATO vo Vilniuse bude spustený nový politický formát, ktorý povedie Ukrajinu k členstvu v Aliancii vtedy, keď to podmienky dovolia.Krajiny B9 sa tiež spoliehajú, že Čína bude zodpovedne konať v pozícii stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Akékoľvek poskytnutie smrtiacej pomoci Rusku zo strany Číny by podľa nich bolo neprijateľné a len by predĺžilo trvanie konfliktu na Ukrajine.