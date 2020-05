Bábätká rozpoznávajú, keď ich dospelí imitujú. Vedci našli efektívny spôsob na získanie záujmu

Matky správanie detí nadchlo

Dieťa sa dokáže naučiť kultúrnym normám

29.5.2020 - Šesťmesačné bábätká rozpoznajú, keď ich dospelí napodobňujú a takéto osoby zároveň vnímajú priateľskejšie. Výskumníci zo švédskej Lunds universitet to tvrdia v novej štúdii, ktorú zverejnili v žurnále PLOS One. Deti pozorovali a smiali sa dlhšie na dospelých, ktorí ich napodobňovali v porovnaní s tými, ktorí s nimi komunikovali inak.Odborník sa v rámci výskumu stretol so šesťmesačnými bábätkami u nich doma a hral sa s nimi rôznymi spôsobmi - napodobňoval všetko, čo robili deti, alebo len ich pohyby, pričom zachoval nehybnú tvár alebo na správanie reagoval inak."Napodobňovanie bábätiek sa ukázalo ako efektívny spôsob na získanie si ich záujmu. Matky vyzerali byť veľmi prekvapené, keď videli, ako sa ich bábätká zapájajú do napodobňovacích hier s cudzím človekom a zároveň ich správanie detí nadchlo," uviedla hlavná autorka výskumu Gabriela-Alina Sauciuc.Počas imitovania testovali správanie detí napríklad tak, že keď buchlo po stole, výskumník spravil to isté. Dieťa následne búchalo po stole viackrát a pozorne pozorovalo reakciu dospelého. I keď počas napodobňovania neprejavil žiadnu emóciu, dieťa si uvedomovalo, že ho imituje.Vedci sa už dlhšie domnievajú, že ak dieťa často napodobňujeme, dokáže sa naučiť kultúrnym normám a interakčným zvyklostiam, alebo že spoločné aktivity sú sprevádzané spoločnými pocitmi a úmyslami. Empirické dôkazy o týchto teóriách však chýbajú. "Tým, že ukážeme, že šesťmesačné bábätko rozpozná, keď ho napodobňujete a že to má pozitívny efekt na interakciu, začneme vypĺňať túto medzeru. Stále však potrebuje zistiť, kedy presne začne mať imitovanie takýto efekt a akú úlohu zohráva uvedomovanie si imitovania pre bábätká," vyjadrila sa Sauciuc.