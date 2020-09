Babiš: Brusel stále nepochopil, že migrantom musíme zabrániť dostať sa do Európy

V4 má na kvóty rovnaký názor

Nulové emisie Česko nedokáže zabezpečiť

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok pred stretnutím s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a maďarskými a poľskými partnermi odmietol najnovšie plány Európskej únie týkajúce sa zaobchádzania s migrantmi a znižovania uhlíkových emisií."Mám s tým veľký problém," uviedol Babiš pred odchodom z Prahy do Bruselu. Česko má k spomenutým témam rovnaký postoj ako ďalší členovia Vyšehradskej štvorky - Slovensko, Maďarsko a Poľsko. Stavia sa proti povinným kvótam na prerozdeľovanie migrantov medzi štáty "európskej dvadsaťsedmičky" a podporuje uhlie ako hlavný zdroj pri produkcii energie.Európska komisia v stredu predstavila nové pravidlá v oblasti migrácie a azylu v EÚ. Tie počítajú so zdieľanou zodpovednosťou členských krajín v týchto otázkach. Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý podľa Von der Leyenovej ponúka Európe "nový štart", by mal priniesť prísnejšie hraničné kontroly a zjednodušené postupy pri vyhostení odmietnutých žiadateľov."Na prvý pohľad sa zdá, že Európska komisia stále nepochopila, že na zastavenie nelegálnej migrácie musíme zabrániť nelegálnym migrantom, aby sa vôbec dostali na európsku pôdu," poznamenal 66-ročný rodák z Bratislavy.Odmieta aj návrh, aby štáty, ktoré nie sú ochotné prijímať migrantov, zabezpečovali ich repatriáciu späť do vlasti. "Je to zásadný nezmysel, pretože nemôžeme vrátiť migrantov, ak ich neprijmeme," dodal.Babiš kritizoval aj plán EÚ týkajúci sa nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050, ktorý predstavili minulý týždeň a medzičasom ho už odsúdili v Poľsku. "Tento návrh je pre Českú republiku absolútne nereálny. Nie sme schopní ho dodržať," skonštatoval Babiš.