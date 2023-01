Babiš by vyhral prvé kolo prezidentských volieb, ale druhé už potom nie

8.1.2023 - V prvom kole českých prezidentských volieb by podľa januárového prieskumu agentúry STEM pre televíziu CNN Prima NEWS vyhrali bývalý premiér Andrej Babiš a generál vo výslužbe Petr Pavel . Pri 68-percentnej volebnej účasti by Babiš získal 27,9 percenta hlasov a Pavel 26,7 percenta. Na treťom mieste by skončila ekonómka Danuše Nerudová s 24,4 percentami.V druhom kole by sa však Babišovi nedarilo. Prehral by, keby sa do neho dostal ako s Pavlom, tak s Nerudovou. Zatiaľ čo oni by pri účasti 69 percent voličov získali po 57 percent hlasov, on 43 percent. V prípade, že by sa dostali do druhého kola Nerudová a Pavel, prejavila by sa podľa volebného modelu nerozhodnosť medzi oboma voličskými tábormi, a teda šancu na výhru majú obaja.Oproti decembrovému modelu oslabili predovšetkým Babiš a Nerudová, čo môže byť následkom súdu s ním a kauzy na Mendelovej univerzite. V preferenciách posilnil Pavel, ale aj napríklad Jaroslav Bašta či Karel Diviš . STEM odhaduje, že štvrtina obyvateľov si svojou volebnou účasťou nie je istá alebo nevie, koho bude voliť. České prezidentské voľby sa budú konať 13. a 14. januára. Prípadné druhé kolo by sa uskutočnilo 27. a 28. januára.