Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. septembra 2025

Babiš: Česko by Poľsku prišlo na pomoc


Tagy: poľské územie ruské drony vojna na Ukrajine

V prípade, že by Poľsko aktivovalo článok 5 Severoatlantickej aliancie, Česko by mu prišlo na pomoc. Uviedol to líder českej opozície Andrej Babiš na predvolebnom mítingu v ...



Zdieľať
czech_presidential_election_94797 1 676x451 10.9.2025 (SITA.sk) - V prípade, že by Poľsko aktivovalo článok 5 Severoatlantickej aliancie, Česko by mu prišlo na pomoc. Uviedol to líder českej opozície Andrej Babiš na predvolebnom mítingu v Pardubiciach, informuje web Novinky.cz.


Je jasné, že v rámci článku päť by Česko pomohlo Poľsku, o tom nie je žiadna diskusia," povedal Babiš s tým, že teraz sa uvidí, ako zareaguje NATO. Pripomenul, že teraz je aktivovaný článok štyri, keď Poľsko po narušení svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi požiadalo ostatné štáty aliancie o konzultácie.

Ja som samozrejme hneď Poľsko podporil a ak by som bol premiérom, tak by som hneď poľskému premiérovi telefonoval,“ dodal predseda najsilnejšieho českého opozičného hnutia.

Viac sa Babiš k situácii vyjadrovať nechcel, pretože podľa jeho slov nemal podrobnejšie informácie a nie je jasné, či išlo o cielený útok alebo provokáciu. „Je to ale samozrejme vážny incident, ktorý nemôžeme podceňovať a NATO musí reagovať,“ uviedol Babiš.


Zdroj: SITA.sk - Babiš: Česko by Poľsku prišlo na pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľské územie ruské drony vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kampaň Bodkočiarka poukáže na to, že samovražda nemusí byť riešením – VIDEO
<< predchádzajúci článok
V Devínskej Novej Vsi pribudne nové moderné športovisko – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 