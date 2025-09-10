|
Streda 10.9.2025
10. septembra 2025
Babiš: Česko by Poľsku prišlo na pomoc
V prípade, že by Poľsko aktivovalo článok 5 Severoatlantickej aliancie, Česko by mu prišlo na pomoc. Uviedol to líder českej opozície Andrej Babiš na predvolebnom mítingu v ...
10.9.2025 (SITA.sk) - V prípade, že by Poľsko aktivovalo článok 5 Severoatlantickej aliancie, Česko by mu prišlo na pomoc. Uviedol to líder českej opozície Andrej Babiš na predvolebnom mítingu v Pardubiciach, informuje web Novinky.cz.
„Je jasné, že v rámci článku päť by Česko pomohlo Poľsku, o tom nie je žiadna diskusia," povedal Babiš s tým, že teraz sa uvidí, ako zareaguje NATO. Pripomenul, že teraz je aktivovaný článok štyri, keď Poľsko po narušení svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi požiadalo ostatné štáty aliancie o konzultácie.
„Ja som samozrejme hneď Poľsko podporil a ak by som bol premiérom, tak by som hneď poľskému premiérovi telefonoval,“ dodal predseda najsilnejšieho českého opozičného hnutia.
Viac sa Babiš k situácii vyjadrovať nechcel, pretože podľa jeho slov nemal podrobnejšie informácie a nie je jasné, či išlo o cielený útok alebo provokáciu. „Je to ale samozrejme vážny incident, ktorý nemôžeme podceňovať a NATO musí reagovať,“ uviedol Babiš.
Zdroj: SITA.sk - Babiš: Česko by Poľsku prišlo na pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Babiš: Česko by Poľsku prišlo na pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
