Babiš chce na summite solidaritu od EÚ pre podporu jadrovej energie

Brusel 12. decembra (TASR) - Česká republika bude na prebiehajúcom summite EÚ v Bruseli trvať na tom, že jadrová energia musí zostať súčasťou národného energetického mixu aj pri dosahovaní cieľov klimatickej neutrality. Uviedol to český premiér Andrej Babiš pred rokovaniami lídrov EÚ, ktoré sú zamerané na otázky klímy a dlhodobého rozpočtu Únie.Babiš v Bruseli zopakoval svoje tvrdenia z Prahy, že jeho vláda je pripravená vydať sa na cestu uhlíkovej neutrality, ak bude môcť budovať nové bloky jadrových elektrární. Okrem toho chce, aby podpora pre jadrovú energetiku nebola vyňatá z mechanizmu "zelených investícií", čiže financovania, ktorý má zabezpečiť vznikajúci fond pre spravodlivú tranzíciu. Spolieha sa aj na to, že 15 členských krajín EÚ má na svojom území atómové elektrárne.Atómové elektrárne sú podľa českého premiéra zdrojom čistej a bezemisnej energie. Babiš novinárom pripomenul skutočnosť, že vo štvrtok ráno Rakúsko bralo 23 percent energie z Českej republiky a Slovensko 30 percent, čiže energiu vyrobenú z jadra. To podľa jeho slov zrejem Rakúšanom neprekáža, hoci sú kritikmi českých jadrových elektrární."Je potrebné, aby chápali, že každá krajina má iný energetický mix," uviedol na adresu Rakúska, ktoré je "obkolesené" krajinami s funkčnými jadrovými elektrárňami alebo reaktormi vo výstavbe - Maďarskom, Slovenskom a Českou republikou. "My by sme chceli samozrejme nahradiť tie kapacity v Dukovanoch a Temelíne, lebo keď zavrieme uhoľné elektrárne, tak musíme mať jadro. Bez toho to nie je možné," opísal situáciu.Babiš upozornil, že o tejto téme hovoril aj na predsummitovom stretnutí liberálnych lídrov z krajín EÚ vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu Európskej rady Charlesa Michela. Podľa jeho slov by práve Francúzsko malo byť lídrom iniciatívy v prospech jadrovej energie, lebo až 60 percent svojho národného podielu zabezpečuje cez jadrové elektrárne.Na otázku, či bude hľadať počas summitu podporu medzi inými členskými krajinami, Babiš uviedol, že by mohol zafungovať princíp solidarity, lebo ak Česi pomohli Írsku pri brexite s otázkou hraníc na ostrove, tak Íri by teraz mohli podporiť Čechov."To jadro je také prekliate slovo pre všetkých. Bude o tom diskusia. Pre nás je dôležité, aby sme sa sami mohli rozhodnúť, akú energiu budeme vyrábať. Pre nás je to jasné, ak sa chceme pridať k dohode o uhlíkovej neutralite, tak bez jadra to nepôjde," odkázal český premiér. Spresnil pri tom, že každá členská krajina Únie bude mať v rámci transformácie hospodárstva na bezuhlíkové a bezemisné iné náklady, čo musia chápať všetky členské krajiny.Babiš v tejto súvislosti vyjadril nádej, že na summite nevznikne blokačná menšina štátov, ktorá by projadrovú iniciatívu chcela zmraziť, a dodal, že v takom prípade ráta aj s pomocou Slovenskej republiky.(spravodajca TASR Jaromír Novak)