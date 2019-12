Babiš: ČR je pripravená vydať sa na cestu uhlíkovej neutrality

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. decembra (TASR) – Česká republika je pripravená vydať sa na cestu uhlíkovej neutrality, ak bude môcť budovať nové bloky jadrových elektrární, ktoré sú zdrojom čistej a bezemisnej energie. Uviedol to český premiér Andrej Babiš na sociálnej sieti pred začatím sa dvojdňového decembrového summitu EÚ vo štvrtok popoludní.Podľa Českého rozhlasu chce Babiš záruky, že ostatné členské štáty, predovšetkým susedné Rakúsko, nebudú blokovať plánovanú výstavbu nových jadrových blokov v Dukovanoch a Temelíne.povedal Babiš novinárom pred odletom do Bruselu.Zdôraznil, že ČR chce dosiahnuť klimatickú neutralitu a perspektívne uzavrieť uhoľné elektrárne. Podľa tlačovej agentúry APA sú Rakúsko a Luxembursko pripravené zablokovať na summite uznesenie, ktoré by umožnilo členským krajinám čerpať finančnú podporu z fondov EÚ na stavbu jadrových elektrární.zverejnil na sociálnej sieti Babiš.Slovensko podľa nedávnych vyjadrení premiéra Petra Pellegriniho rozumie potrebe konať v súvislosti s klimatickými zmenami a je na potrebnú transformáciu na ochranu klímy pripravené. Premiér taktiež vyjadril podporu urýchleniu činnosti na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Stratégia rozvoja nízkouhlíkových technológií by mala byť podľa neho hotová začiatkom roka.Poukázal tiež na to, že Slovensko sa rozhodlo znížiť produkciu elektriny z uhlia, čo povedie k postupnému ukončeniu ťažby hnedého uhlia v niektorých regiónoch. Zároveň zdôraznil potrebu sociálneho zabezpečenia regiónu po odstavení baní a avizoval ambicióznejšie ciele v oblasti zníženia obchodovania s emisiami do roku 2023. Poukázal i na snahu zvýšiť ciele v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie do roku 2030. Slovensko sa podľa neho rozhodlo vyčleniť ďalších 2,5 miliardy eur na investície do zmeny klímy a životného prostredia.Dvojdňový decembrový summit EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok poobede, bude prvýkrát v réžii belgického expremiéra Charlesa Michela, ktorý prevzal riadenie Európskej rady od 1. decembra po svojom predchodcovi Donaldovi Tuskovi.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)