Babiš je podľa audítorskej správy v strete záujmov

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš podľa audítorskej správy ovláda zverenecké fondy, pod ktoré spadá skupina Agrofert. Návrh audítorskej správy, ktorý v piatok večer zverejnili niektoré české médiá, konštatuje, že Babiš je v strete záujmov. To však predseda českej vlády stále odmieta, analyzovala v noci na sobotu internetová stránka televízie Nova.V piatok vyvolala búrlivú diskusiu správa, že pre väzby na svoje bývalé podniky je Babiš podľa Európskej komisie (EK) v strete záujmov. K tomuto záveru dospel audit, ktorý EK poslala českým úradom. V piatok večer správu zverejnili portály irozhlas, deníkn a info.cz, približuje TV Nova.Audit uvádza, že Babiš ovláda dva zverenecké fondy a prostredníctvom nich môže následne riadiť skupinu Agrofert, zverejnil portál irozhlas. Český premiér je tak podľa auditu v strete záujmov. Pre toto hrozí, že bývalé Babišove firmy by mohli vracať dotácie, ktoré poberali od februára 2017.Premiér však zásadne odmieta, že by porušil české či európske zákony. Stret záujmov poprel. "," zverejnil Babiš." povedal premiér poslancom počas piatkového rokovania, približuje televízia Nova.Podľa českého ministerstva financií je ja audit Európskej komisie ohľadne stretu záujmov Andreja Babiša predbežným návrhom, ktorý sa ešte môže zmeniť. Ministerstvo má správu k dispozícii, čaká ešte na český preklad, poznamenáva tn.nova.cz.