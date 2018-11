Babiš je postojom ČSSD k hlasovaniu o nedôvere vláde sklamaný

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš nechápe postoj svojho koaličného partnera ČSSD nepodporiť vládu pri piatkovom hlasovaní o vyslovení nedôvery. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Sociálni demokrati sa v piatok podľa slov svojho predsedu Jana Hamáčka chystajú po jeho vystúpení odísť z rokovacej sály. Babiš je z tohto postoja ČSSD sklamaný.napísal Babiš v stanovisku pre Novinky.cz.ČSSD sa podľa neho vstupom do vlády zachránila.uviedol Babiš. Vyhrážaniu sa predčasnými voľbami nerozumie, jeho hnutie ANO ich údajne určite nechce.Šéf ČSSD Hamáček predtým na tlačovej konferencii po rokovaní vedenia strany povedal, že osobné problémy premiéra zaťažujú vládu a bolo by najlepšie, keby ANO vymenovalo iného premiéra. Preto sa 15 poslancov ČSSD v piatok nezúčastní na záverečnom hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde.Hamáček však zároveň konštatoval, že súčasná vládnuca zostava nemá alternatívu. Dodal ale, že ak snemovňa dá dokopy 105 hlasov pre svoje rozpustenie, je ČSSD pripravená dodať zvyšných 15.Piatkovú mimoriadnu schôdzu Poslaneckej snemovne iniciovala opozícia v dôsledku nového vývoja okolo kauzy Čapí hnízdo a s ňou súvisiacim údajným únosom premiérovho syna Andreja Babiša mladšieho na Ruskom okupovaný ukrajinský polostrov Krym.Babiš už dávnejšie povedal, že zo svojho postu nikdy neodíde a český prezident Miloš Zeman vyhlásil, že ak by parlament v piatok vyslovil vláde súčasného premiéra nedôveru, poverí zostavením tej novej opäť jeho.