Babiš odmieta, že by V4 navrhovala Šefčoviča na nejakú pozíciu v EÚ

Na archívnej snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. mája (TASR) - Odmietam špekulácie o tom, že by Vyšehradská štvorka (V4) navrhovala Maroša Šefčoviča na nejakú pozíciu. Pre českých novinárov to v utorok pred odletom na summit EÚ do Bruselu uviedol český premiér Andrej Babiš v súvislosti s medializovanou informáciou, že by sa súčasný podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič spomínal ako možný nominant V4 na post predsedu EK.konštatoval český premiér.Zároveň dodal, že z jeho pohľadu je potrebné, aby došlo k zásadnej zmene fungovania európskych inštitúcií — teda aby Európska rada uplatňovala oveľa väčší vplyv na EK ako doposiaľ.V utorok český denník Hospodářské noviny (HN) informoval, že Maroš Šefčovič je údajne spoločným kandidátom krajín V4 na post predsedu EK. Odvolával sa pritom na zdroje z okolia českého premiéra Andreja Babiša a EK.Poprední predstavitelia EÚ sa stretnú v utorok na mimoriadnom summite, kde budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. - 26. mája. Mali by však hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.