Babiš po stretnutí so Zemanom: Mám prezidentovu jasnú podporu

Český premiér Andrej Babiš - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok znovu vyjadril podporu premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) v aktuálnej kauze Čapí hnízdo a údajného únosu Babiša juniora na Krym. Babiš po večeri s prezidentom na zámku v Lánoch povedal, že v prípade pádu vlády ho Zeman znova poverí zostavením kabinetu, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Babiš a Zeman sa stretli po prvý raz od vypuknutia kauzy. Hovorili vraj o rodinách, deťoch a o hlasovaní o nedôvere vláde, ktoré sa má konať v piatok.povedal po dvojhodinovej schôdzke Babiš.V prípade údajného únosu svojho syna sa Babiš opäť obul do novinárov.povedal Babiš.Vekové maximum výskytu schizofrénie sa pritom u mužov udáva medzi 15. až 25. rokom veku. Babiš mladší mal však ešte v roku 2015, teda v 33 rokoch platnú pilotnú licenciu ako druhý pilot pre dopravné lietadlá typu Boeing 737, poznamenal portál Novinky.cz.Prezident sa Babiša zastal už skôr. V médiách sa nechal počuť, že nevidí dôvod, prečo by mal premiér rezignovať. Babišovi odporučil, aby mu nezlyhali nervy.Prezident sa už minulý týždeň stretol so šéfom ČSSD Janom Hamáčkom. Tento týždeň v stredu by sa mal stretnúť s predsedom KSČM Vojtechom Filipom.Menšinovú vládu ANO a ČSSD, ktorú tolerujú komunisti, čaká v piatok hlasovania o nedôvere. Tú chce kabinetu vysloviť šesť opozičných strán - ODS, Piráti, SPD, ľudovci, TOP 09 a hnutie STAN.Dohromady majú 92 hlasov. Pre vyslovenie nedôvery vláde je potrebná väčšina poslancov, teda 101. Bude tak záležať predovšetkým na hlasoch ČSSD a komunistov.