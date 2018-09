Babiš poveril neziskovky vybrať sýrske siroty, ktoré prídu do Česka

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš poveril v piatok zástupcov tamojších neziskových organizácií, aby z utečeneckých táborov vybrali sýrske siroty, ktoré by potom mohli presunúť do Česka.Po spoločnom rokovaní s Babišom to podľa spravodajskej televíznej stanice ČT24 uviedla europoslankyňa Michaela Šojdrová. Na stretnutí bol aj minister vnútra Jan Hamáček a zástupcovia neziskových organizácií vrátane Šimona Pánka, šéfa organizácie Človek v ohrození.uviedla Šojdrová. Štát prostredníctvom ministerstva vnútra poskytne súčinnosť. Europoslankyňa nedokázala odhadnúť, kedy by prvé deti mohli do Česka prísť:Na tento proces nebudú smerovať české peniaze, ale financie Európskej únie.Keď dôjde v hľadaní k posunu, mala by nasledovať ďalšia schôdzka s Babišom.Štát podľa premiéra odovzdá Šojdrovej kontakty na grécke organizácie, ktoré pracujú v tamojších utečeneckých táboroch.zhodnotil premiér Babiš. Naďalej trvá na tom, že deťom treba pomôcť mimo Česka.Ako komentovala ČT24, Babiš doteraz patril medzi nekompromisných odporcov prijatia sirôt. Tvrdil, že deťom by sa malo pomáhať predovšetkým tam, odkiaľ pochádzajú a kde bývajú. Prekážalo mu aj to, že niektoré sú vo veku 12-17 rokov. Podobne sa vyjadril aj prezident Miloš Zeman.Šojdrová pred rokovaním uviedla, že uprednostňované budú najmladšie deti alebo deti bez vyhľadatelných príbuzných. Česko by im poskytlo dočasnú medzinárodnú ochranu, teda nie trvalý azyl. Šojdrová po stretnutí dodala, že by najprv žili v ústavoch a po niekoľkých mesiacoch by mohli isť do rodín, ktoré o ne majú záujem.České úrady dostali v uplynulých desiatich rokoch 85 žiadostí o ochranu od detských utečencov, ktorí tam prišli bez sprievodu dospelých. Od roku 2015 sa takýto prípad neobjavil ani jeden, vyplýva zo štatistík ministerstva vnútra.Podľa odborníkov na migráciu patria neplnoletí utečenci k najzraniteľnejším skupinám a je nutné im venovať pozornosť. Stávajú sa totiž často obeťami obchodovania s deťmi.