Babiš pripravuje etický kódex pre ministrov

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. septembra (TASR) - Protikorupčná rada českej vlády, ktorú vedie premiér Andrej Babiš, pripravuje etický kódex pre členov kabinetu. Informoval o tom v piatok spravodajský server Novinky.cz, ktorý pripomenul, že samotný Babiš čelí stíhaniu v súvislosti s možným dotačným podvodom v kauze Čapí hnízdo.povedal Babiš denníku Právo. Dokument mal byť pôvodne hotový už do augusta, minister ho však zatiaľ protikorupčnej rade nepredložil.Takzvané desatoro náležitého správania sa členov vlády by podľa Babiša malo obsahovať to, že ministri majú pracovať v prospech štátu a daňových poplatníkov. Nemali by tiežpopísal svoju predstavu premiér.V budúcnosti by sa etického kódexu mohli dočkať i českí sudcovia a žalobcovia a tiež poslanci a senátori. Uvádza sa to vo vládnej koncepcii boja proti korupcii pre roky 2018-22, ktorú predkladá minister Kněžínek, šéf legislatívnej rady vlády a člen hnutia ANO.Podľa kritikov sú však takéto kódexy zbytočné, keďže mnohé pravidlá etického správania pre politikov sú už zakotvené v textoch zákonov. Česká opozícia tiež v tejto súvislosti poukazuje na trestné stíhanie a podnikateľské aktivity Andreja Babiša.komentoval prípravy kódexu šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu Marek Benda z ODS.Podľa jeho slov by bolo zaujímavé zistiť, či v pripravovanom etickom kódexe pre ministrov bude aj to, že vo vláde nesmú byť osoby trestne stíhané alebo vlastniace majetok, na ktorý poberajú dotácie.