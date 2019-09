Babiš reaguje na zastavenie stíhania: Štátny zástupca našiel odvahu

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Praha 13. septembra (TASR) - Pražskí štátni zástupcovia (prokurátori) našli podľa českého premiéra Andreja Babiša odvahu, keď rozhodli o zastavení jeho trestného stíhania v kauze Čapí hnízdo, hoci trest pre predsedu vlády žiadali aj účastníci série demonštrácií. Babiš to povedal v piatok pre Rádio Impuls vo svojej prvej reakcii na rozhodnutie prokuratúry, informovala spravodajská televízia ČT24.vyhlásil Babiš.dodal premiér a šéf hnutia ANO, ktorý by sa k prípadu mal podrobnejšie vyjadriť ešte neskôr v priebehu dňa.Vedúci Mestského štátneho zastupiteľstva (prokuratúry) v Prahe Martin Erazím v piatok oznámil, že v kauze podozrenia z dotačného podvodu v súvislosti s farmou Čapí hnízdo zastavil stíhanie všetkých osôb vrátane premiéra Babiša, ktorý vinu v kauze dlhodobo odmieta.Spor sa týkal toho, či mala farma Čapí hnízdo v stredných Čechách nárok na 50-miliónovú dotáciu z prostriedkov EÚ, respektíve či bola malým alebo stredným podnikom, ktorý mohol o takúto dotáciu žiadať. Podľa šéfa pražských žalobcov Erazíma ním farma bola, justícia EÚ okrem toho takéto podniky vymedzila až dlho po čerpaní tejto dotácie.vyhlásil Babiš pre Rádio Impuls a zopakoval tvrdenie o diskreditačnej kampani.Predsedovia českých opozičných strán uviedli, že rešpektujú rozhodnutie prokurátorov - s výnimkou predstaviteľov Českej pirátskej strany, podľa ktorých by ho mal prehodnotiť najvyšší štátny zástupca. Väčšina predsedov však varovala pred podkopávaním dôvery v justíciu, aj keď podľa nich po kauze zostáva horká pachuť v podobe zmien na ministerstve spravodlivosti alebo Babišovho tlaku na prokurátorov cez médií, napísal server Aktuálně.cz.Kauzu Čapí hnízdo skúmali české orgány od konca roku 2015. Babiša vydala Poslanecká snemovňa opakovane na trestné stíhanie. Okrem Babiša čelili stíhaniu aj jeho manželka Monika, dcéra Adriana Bobeková, švagor Martin Herodes, ako aj bývalí členovia spoločnosti Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.Rozhodnutie o zastavení trestného stíhania ešte preskúma najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman, ktorý má možnosť takéto rozhodnutia zrušiť. Český Deník N pripomenul, že hlavný prokurátor má na posúdenie zákonnosti postupu mestského štátneho zastupiteľstva tri mesiace. Ak rozhodne, že postup nebol zákonný, môže podriadenému štátnemu zastupiteľstvu nariadiť, aby žalobu na stíhané osoby podalo.Zastavenie stíhania sa netýka Babišovho syna Andreja, ktorého prípad vyšetrujú separátne. Polícia predtým v kauze stíhala aj podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka, toto stíhanie však žalobca zrušil vlani.