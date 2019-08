Babiš sa opäť odvolal proti rozhodnutiu úradu o jeho konflikte záujmov

Český premiér Andrej Babiš počas tlačovej konferencie po stretnutí s českým prezidentom Milošom Zemanom 11. júla 2019 na Pražskom hrade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. augusta (TASR) - Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa opäť odvolal proti verdiktu úradu v stredočeskom meste Černošice, ktorý sa zaoberal podozrením z premiérovho konfliktu záujmov. Úrad v kauze rozhodol už začiatkom augusta a Babiš mal 15 dní na odvolanie. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz.uviedlo mesto na webe. Správny orgán je teraz viazaný lehotou 30 dní na vypracovanie stanoviska a prípadné odovzdanie materiálu odvolaciemu správnemu orgánu, teda stredočeskému krajskému úradu.Mestský úrad Černošice je úrad s rozšírenou pôsobnosťou pre obce v okrese Praha-západ. Premiér žije v Průhoniciach, ktoré patria do tohto okresu.Černošický úrad riešil na základe minuloročného podnetu českej pobočky organizácie Transparency International (TI) podozrenie, že Babiš stále ovláda médiá, ktoré patria pod holding Agrofert z jeho zvereneckého fondu.Ako pripomenuli Novinky.cz, úrad už raz v kauze rozhodol a uložil Babišovi pokutu 200.000 českých korún (zhruba 7754 eur). Premiér sa proti verdiktu odvolal na krajský úrad, ktorý rozhodnutie zrušil a vrátil na opätovné prerokovanie do Černošíc. Dôvodom mali byť nedostatkyDetaily zverejnené neboli.Babiš podozrenie, že by bol v konflikte záujmov, dlhodobo odmieta a Transparency International pravidelne kritizuje.