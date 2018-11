Babiš sa stretol v Paríži so spisovateľom Kunderom

Milan Kundera - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. novembra (TASR) - Deň pred oslavami 100. výročia konca prvej svetovej vojny sa český premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou v Paríži stretol so spisovateľom a brnenským rodákom Milanom Kunderom (89) a jeho manželkou. Pre spravodajský portál Novinky.cz to v sobotu potvrdil premiér ČR s tým, že spisovateľa pozval do Česka a dodal, že Kundera by si zaslúžil znovu české občianstvo, o ktoré prišiel po emigrácii v roku 1979.Kundera pozval Babiša na návštevu svojho bytu vo francúzskej metropole.vyhlásil premiér.Podľa Babiša mala hlavné slovo Kunderova manželka.dodal Babiš.Kundera emigroval do Francúzska v roku 1975, komunistický režim v Česko-Slovensku spisovateľa zbavil občianstva o štyri roky neskôr. V roku 1981 sa z Kunderu stal francúzsky občan. Jeho diela ako Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či Směšné lásky ho preslávili po celom svete a boli preložené do mnohých jazykov. Po emigrácii začal Kundera písať svoje romány vo francúzštine.Spisovateľ svoju rodnú vlasť opakovane navštívil inkognito a svoje súkromie si veľmi stráži. Kunderu oslovil na Babišovu žiadosť český veľvyslanec vo Francúzsku Petr Drulák.napísal Babiš na Twitteri.