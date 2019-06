Babiš: Timmermans sa vyjadroval o našom regióne negatívne

Český premiér Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. júna (TASR) - Špicenkandidáti, teda lídri kandidátok jednotlivých frakcií vo voľbách do Európskeho parlamentu, nie sú tými správnymi osobami, ktoré by mohli zjednotiť Európu. Pred mimoriadnym summitom Európskej únie o obsadení kľúčových postov v jej orgánoch to povedal český premiér Andrej Babiš.Babiš reagoval na zákulisné informácie, že najväčšiu šancu stať sa novým predsedom Európskej komisie má špicenkandidát socialistov Frans Timmermans. Predseda Európskej rady Donald Tusk predtým tiež navrhol ponúknuť túto funkciu stredo-ľavému bloku.K otázke údajnej možnosti, že by sa slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mohol stať šéfom Európskej rady, Babiš uviedol, že predseda slovenskej vlády patrí medzi európskych socialistov a otázky obsadenia jednotlivých postov musí nevyhnutne brať stranícky. Český premiér skonštatoval, že predseda Komisie má významnejšie právomoci.zdôraznil Babiš, pričom naznačil, že hlas stredoeurópskeho bloku by mal mať istú váhu.Pellegrini, ktorý sa pred summitom zúčastnil na rokovaní Strany európskych socialistov (PES), sa pri novinároch pred večerným stretnutím hláv štátov a vlád krajín EÚ nepristavil.vyhlásil Babiš.pokračoval český premiér, pričom zana post predsedu Komisie označil dánsku eurokomisárku Margrethe Vestagerovú z Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE).Hovorca maďarskej vlády predtým vyhlásil, že Timmermans je neprijateľný pre celú Vyšehradskú štvorku, pričom ho označil za "Sorosovho človeka".reagoval Babiš, avšak vyzval kuPoukázal, že Timmermans sa