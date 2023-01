Babiš vysvetľoval Morawieckému výrok o odmietnutí pomoci v prípade napadnutia, kritiku si vyslúžil aj od Ukrajiny

Kolektívna obrana NATO

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Český prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš sa v pondelok znovu dištancoval od svojho vlastného výroku z debaty v Českej televízii, že by neposlal vojakov na pomoc pobaltským štátom a Poľsku, ak by ich napadlo Rusko. Tvrdil tiež, že poslal aj písomné vysvetlenie poľskému premiérovi Mateuzsovi Morawieckému . Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.„Zásadne odmietam snahu prekrúcať moje výroky, ktoré padli počas včerajšej debaty,“ povedal Babiš pre MF DNES s tým, že nikdy nespochybnil „článok 5, teda kolektívnu obranu NATO“.„Len som si nechcel ani predstaviť, že by mohlo dôjsť k tretej svetovej vojne. Preto musia politici usilovať o mier a zabrániť vojne,“ dodal a podotkol, že z kontextu debaty to bolo podľa jeho názoru jasné.„Toto som napísal aj poľskému premiérovi Morawieckému a požiadal som prezidenta (Miloša) Zemana, aby to isté povedal (poľskému) prezidentovi (Andrzejovi) Dudovi,“ uzavrel Babiš. Zeman by sa mal v utorok s Dudom stretnúť v Náchode.Portál iDNES.cz pripomína, že Babiš v nedeľnej debate na otázku, či by Česko malo splniť svoje záväzky a poslať v prípade napadnutia Poľska alebo pobaltských štátov do týchto krajín napríklad vojakov, odpovedal: „Nie, určite nie. Myslím si, že je treba hovoriť o mieri.“ a tiež: „V žiadnom prípade by som neposielal naše deti a deti našich žien do vojny.“Podľa jeho protikandidáta Petra Pavla sa tým len ukázalo, ako chaoticky sa Babiš správa a že by v čele krajiny narobil veľké škody.„Sme v bezpečí vďaka členstvu v NATO, ktorého základom je princíp kolektívnej obrany. A pán Babiš ho včera v debate poprel. Neskôr si uvedomil, čo spravil a opravoval sa. Keby to spravil ako prezident, bol by to škandál v celom NATO. Taký chaos si nemôžeme dovoliť,“ napísal Pavel na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Babiš podľa neho svojím výrokom odignoroval české spojenecké záväzky a výrazne ohrozil dôveryhodnosť a bezpečnosť Českej republiky.„Rozhodol som sa, že pokiaľ sa stanem prezidentom, povedie moja druhá cesta do Poľska, aby som nášho dobrého suseda a priateľov z Pobaltia uistil, že ctíme dohody a Andrej Babiš za nás nehovorí,“ napísal tiež.Jeho prvá cesta by pritom mala tradične smerovať na Slovensko.Podľa iDNES.cz nie je jasné, či Babiš podal vysvetlenie aj predstaviteľom pobaltských štátov, ktorých ministri zahraničia v pondelok tiež kritizovali jeho vyjadrenia a konštatovali, že ich krajiny by vojská na pomoc Česku vyslali bez váhania.Kritiku si Babiš vyslúžil, samozrejme, aj z Poľska, kde jeho slová rozoberali viaceré médiá a výroky neunikli ani Ukrajincom. Ukrajinský portál Gazeta.ua označil Babišovu odpoveď za škandálnu. Na domácej českej scéne Babiša kritizovali najmä politici vládnej koalície.