Babiš žiada opozíciu o podporu predĺženia núdzového stavu, v Česku hrozí kolaps zdravotníctva

Opozícia predĺženie núdzového stavu odmieta

Vláda neplní záväzky

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Českí opoziční poslanci nepodporia predĺženie núdzového stavu. Skončiť by sa tak mal v nedeľu 14. februára. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Po rokovaní s premiérom Andrejom Babišom , ktorý si hneď na začiatku štvrtkovej schôdze Poslaneckej snemovne vyžiadal pauzu, aby sa pokúsil s predsedami strán a hnutí dohodnúť kompromis, sa tak vyjadril predseda ODS Petr Fiala Premiér poslancov popoludní požiadal, aby zvážili predĺženie núdzového stavu aspoň o dva týždne. Vláda pritom chcela núdzový stav predĺžiť o 30 dní. Podľa Babiša by jeho ukončenie viedlo ku kolapsu zdravotníctva. Je podľa vlastných slov pripravený vypočuť si návrhy opozície.Predseda ODS Petr Fiala však po stretnutí s premiérom oznámil, že koalícia Spolu, ktorú tvoria ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, predĺženie nepodporí a nespravia tak ani ďalšie opozičné strany. Počas minulých hlasovaní sa vládna koalícia spoliehala na hlasy komunistov, tí však uz niekoľkokrát uviedli, že tentoraz predĺženie núdzového stavu nepodporia. Časť opozičných strán už pred rokovaním Snemovne avizovala, že vládny návrh odmietnu.„Verím, že sa podarí zohnať dostatočný počet hlasov. Bez núdzového stavu padne väčšina plošných opatrení. Verím, že u kolegov z opozície preváži to, že chcú chrániť zdravie spoluobčanov," komentoval situáciu v relácii Snídaně s Novou Jaroslav Faltýnek z hnutia ANO.Opozícia však namieta, že vláda neplní svoje záväzky a niektoré opatrenia už nefungujú. „Chceme, aby tu boli opatrenia, ktoré fungujú a neobmedzujú našich spoluobčanov," uviedol predseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podľa Mikuláša Ferjenčíka zo strany Pirátov si „vláda zamieňa riešenie epidemickej situácie za predlžovanie núdzového stavu". K nájdeniu zhody na predĺženie núdzového stavu poslancov vyzvali hejtmani Plzenského kraja, Juhočeského kraja, Královohradeckého kraja a Kraja Vysočina.Obavy z ukončenia núdzového stavu v Česku vyjadril aj bavorský premiér Markus Söder, podľa ktorého sa tak krajina stane ešte rizikovejšou oblasťou. „Pokiaľ by Česko nedokázalo predĺžiť núdzové opatrenia, musí byť všetkým jasné, že sa stane oblasťou s mutáciami. Potom by bolo treba hovoriť o uzavretí hraníc," vyjadril sa podľa TN.cz. O sprísnení opatrení na českých hraniciach už rozhodli tri bavorské okresy. Kontroly výrazne sprísni aj Sasko.