Babiš žiada pre porušenie opatrení voči koronavírusu rezignáciu Prymulu, inak navrhne jeho odvolanie

Prymula prišiel o dôveryhodnosť

Babiš sa všetkým ospravedlnil

Rezignuje, ak si to vyžiada verejnosť

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Český minister zdravotníctva Roman Prymula čelí výzvam na rezignáciu po tom, čo denník Blesk zverejnil fotoreportáž zachytávajúcu, ako porušuje opatrenia proti pandémii nového koronavírusu. V stredu v noci podľa snímok navštívil reštauráciu, ktorá by mala byť podľa vládnych reštrikcií zatvorená.Šéf českého rezortu zdravotníctva sa v podniku na pražskom Vyšehrade stretol so šéfom poslaneckého klubu ANO Jaroslavom Faltýnkom, pričom nemal na tvári nasadené rúško, ktorého nosenie je tiež povinné, informuje portál Novinky.cz s odvolaním sa na Blesk.Na správu o Prymulovi od rána reagujú opoziční politici, ktorí ho vyzvývajú, aby okamžite odstúpil. "Pán minister, ospravedlňte sa a okamžite odstúpte! Okamžite, prosím! To je jediný spôsob, ako ešte môžete presvedčiť verejnosť, že svoje opatrenia myslíte vážne a že ich ľudia majú dodržiavať," vyjadril sa napríklad šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Tu doslova platí, že kážu vodu a pijú víno. Naozaj si niekto ešte myslí, že táto vláda nás dokáže previesť pandémiou? Minister Prymula a podpreseda hnutia ANO Faltýnek sa vysmiali všetkým ľuďom, ktorí sa boja o svoje zdravie, o život blízkych a holú existenciu," vyhlásil zas predseda ODS Petr Fiala , podľa ktorého to naruší už aj tak krehkú dôveru občanov.Výzva k rezignácii ministra zdravotníctva zaznela aj z radov koaličnej ČSSD. Minister vnútra Jan Hamáček na sociálnej sieti Facebook napísal, že Prymula svojím konaním "prišiel o všetku dôveryhodnosť ako hlavná tvár boja s pandémiou. Akokoľvek je to zložité, pretože je nespochybniteľným odborníkom a hlavným autorom stratégie proti covidu, nemôže podľa mňa pokračovať ako minister zdravotníctva ČR".Podľa neho by mali obaja politici vysvetliť, čo v reštaurácii robili. Hamáček pre Novinky povedal, že o veci hovoril už aj s premiérom Andrejom Babišom , ktorému povedal, že sa situácia musí rýchlo vyriešiť, pretože to škodí dôveryhodnosti vlády.Babiš ministra zdravotníctva Romana Prymulu a prvého podpredsedu hnutia ANO Jaroslava Faltýnka pre ich stredajšie nočné stretnutie v reštaurácii požiadal o ich rezignáciu.V prípade, že by to neurobili sami, tak by navrhol Prymulovo odvolanie a Faltýnka zo straníckej funkcie zosadí sám. Informujú o tom portály Novinky.cz a iDNES.cz."Je to pre mňa absolútny šok. Nechápem, keď požadujeme od ľudí, aby dodržiavali pravidlá, nosili rúška, dokonca aj v aute, a komplikujeme život ľudí tým, že sme zatvorili reštaurácie a obchody, obmedzujeme ľudí v pohybe, tak musíme ísť príkladom," povedal český predseda vlády a tiež uviedol, že ho to veľmi mrzí a všetkým sa ospravedlňuje.Premiér už so svojím rozhodnutím oboznámil prezidenta Miloša Zemana . Prezident však o tom vyjadril určité pochybnosti. Politici sa stretnú v Lánoch o 16:00, uvádzajú Novinky.Prymulu skritizovali aj minister zahraničia Tomáš Petříček , ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová aj minister kultúry Lubomír Zaorálek Faltýnek sa v piatok za svoje konanie ospravedlnil s tým, že je to jeho chyba. S ministrom sa podľa jeho slov stretol v uzavretom salóniku reštaurácie a diskutovali o plánovanej zahraničnej misii lekárov.Prymula zase pre týždenník Respekt uviedol, že netušil, že sa schôdzka odohráva v zatvorenej reštaurácii. Na stretnutí vraj boli štyria ľudia, ďalších dvoch ale odmietol menovať. Bez rúšok vraj boli väčšinou preto, lebo priebežne dochádzalo ku konzumácii. Prymula povedal, že pokojne rezignuje, ak si to praje verejnosť.Epidemiológ Prymula sa stal ministrom zdravotníctva po tom, čo v septembri, v čase, keď sa Česko začalo potýkať s vysokým nárastom potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, v tejto funkcii skončil Adam Vojtěch . Možného nástupcu Prymulu Babiš neoznámil, údajne však diskutoval s dvomi kandidátmi. Premiér vylúčil, že by sa do čela rezortu zdravotníctva mohol vrátiť Vojtěch.