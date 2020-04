Babišova vláda predĺžila núdzový stav, políciu posilnia ďalší vojaci

Rizikový víkend

Schválili aj ďalšie opatrenia

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Česká vláda rozhodla o predĺžení núdzového stavu do 30. apríla. Spravodajskému portálu iDNES.cz to povedal premiér Andrej Babiš. Snemovňa už v utorok kývla na možnosť predĺženia núdzového stavu práve do konca apríla.Minister zdravotníctva Adam Vojtěch tiež oznámil, že po novom nemusia mať rúško autisti, členovia spoločnej domácnosti pri spoločnej jazde v aute a tiež vodiči v MHD, ak sú v oddelenom priestore."Epidémiu sme neporazili, ale zastavili," povedal po rokovaní vlády epidemiológ a námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula. Veľkonočný predĺžený víkend označil za rizikový.Vláda tiež súhlasila s ďalším posilnením polície armádou. V prospech Polície ČR vyčlenila ďalších 2 000 vojakov, teda celkovo už 4 096. "Toto nariadenie je platné počas trvania núdzového stavu," uviedol minister obrany Lubomír Metnar.Poslanci kývli okrem iného aj na to, že do konca tohto roka nebude možné vypovedať z bytu nájomníkov, ktorí budú mať do konca júla problém s platením nájomného. Prijali tiež finančné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie na oblasť kultúry.Ochorenie COVID-19 v Česku potvrdili už u 5 335 ľudí, v stredu pribudlo 295 pozitívnych prípadov. Počet obetí koronavírusu presiahol stovku, podľa posledných údajov zomrelo 104 ľudí. Celkovo 243 pacientov sa medzičasom uzdravilo.