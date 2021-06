Babišova vláda ustála hlasovanie o nedôvere, pomohli jej opoziční komunisti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Česká koaličná vláda premiéra Andreja Babiša prežila hlasovanie o nedôvere , ktorého dôvodom bolo to, ako zvládala riešenie pandémie koronavírusu. Päť opozičných strán hlasovanie o nedôvere vyvolalo aj v súvislosti s tým, že prokuratúra skúma, či má Babiša obviniť pre údajný podvod pri čerpaní fondov Európskej únie. Nedávno EÚ zverejnila správu, podľa ktorej je český premiér v konflikte záujmov pre subvencie EÚ pre jeho bývalé firmy. Babiš popiera, že by porušil zákony.Po takmer 14-hodinovom zasadaní parlamentu nakoniec za pád vlády hlasovalo iba 89 opozičných poslancov. Na vyslovenie nedôvery premiérovi je však v 200-člennej dolnej komore českého parlamentu potrebných aspoň 101 hlasov.Babišovo centristické hnutie ANO vládne v koalícii so sociálnymi demokratmi, no ich vláda je menšinová. Opoziční komunisti nedávno vyhlásili, že vládu prestávajú podporovať. Vo štvrtok však odmietli hlasovať za vyslovenie nedôvery premiérovi, odišli z parlamentu a na diskusii a hlasovaní sa nepodieľali.