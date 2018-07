Babjak: Krajina potrebuje počuť pevný hlas a príklad vierozvestcov

Tisícky veriacich sa 5. júla 2018 v Nitre zišli na Národnej cyrilo-metodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup Ján Babjak (na snímke v popredí). Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. júla (TASR) – Tisícky veriacich sa dnes v Nitre zišli na národnej Cyrilometodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup – metropolita Ján Babjak. Počas svojej kázne vyzdvihol význam pravdy, ktorej sa dožaduje spoločnosť.povedal arcibiskup – metropolita Babjak.Na význam misie sv. Cyrila a Metoda si podľa jeho slov spomíname najmä preto, že cítime, že to u nás nejde dobrým smerom.povedal Babjak.vyzval občanov.Vo svojej kázni arcibiskup pripomenul, že my, kresťania, sme zvykli robiť kompromisy so zlom aj tam, kde je pravda veľmi jasná, hoci sa ju snažia niektorí zahmliť.povedal Babjak.Cyrilometodské púte sa v novodobej histórii Slovenska začali v Nitre v roku 1990. Konali sa na Kalvárii nad mestom, svätým omšiam predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Viliamovi Judákovi presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa pre veľký počet prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa, aby predsedal svätej omši. Na tohtoročnej národnej Cyrilometodskej púti sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády SR Peter Pellegrini a ďalší členovia vlády, zástupcovia duchovného, verejného a spoločenského života.