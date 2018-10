Babylon, na ktorý sa zmenil Berlín v 20. rokoch

BABYLON BERLÍN Foto: EPIC DRAMA Foto: EPIC DRAMA

Bratislava 18. októbra (OTS) - Zlaté 20. roky minulého storočia boli turbulentným obdobím v histórii Nemecka a Európy všeobecne. Berlín sa stal po skončení 1. svetovej vojny jedným z najväčších priemyselných centier Európy.Základné ľudské práva a osobné slobody zakotvené v novej Weimarskej ústave umožnili spoločnosti rozvíjať sa novým smerom. Umenie a kultúra zaznamenali nevídaný rozmach a Berlín sa stal významnou kultúrnou metropolou.Sofistikovaná a inovatívna spoločnosť priniesla nové vplyvy do architektúry a dizajnu (Bauhaus, 1919-33), módy, literatúry (Döblin, Berlin Alexanderplatz, 1929), filmu (Lang, Metropolis, 1927, Dietrich, Der blaue Engel, 1930), maľby (Grosz), hudby (Brecht a Weill, The Threepenny Opera, 1928) a vedy (Albert Einstein získal Nobelovú cenu v 1921, Berlínska univerzita sa stala jedným z najdôležitejších intelektuálnych centier sveta).S rozvíjajúcou sa kultúrou začal v meste prekvitať aj nočný život s mnohými zábavnými vystúpeniami, hudobnými show, ale aj erotickými zariadeniami či rozmáhajúcou sa prostitúciou a kriminalitou. Preto novú rozvíjajúcu sa kultúru považovali pravičiari za dekadentnú a škodlivú.Po zničujúcej 1. svetovej vojne sa mnoho ľudí ocitlo na dne, ženy bez mužov a majetku, čo viedlo k šíreniu prostitúcie v Berlíne, ako aj ďalších európskych metropolách. Tento biznis bol okrem iného sprevádzaný nepríjemným šírením pohlavných chorôb ako syfilis či kvapavka. Nemecká armáda dokonca pristúpila k vydávaniu kupónov do takzvaných „overených“ bordelov, ktoré dala preveriť miestnym lekárom, aby zabránila ďalšiemu šíreniu chorôb. Prostitúcia sa postupne stala významnou súčasťou miestnej ekonomiky.U vojakoch, ktorí sa vrátili z frontu bol, zaznamenaný odlišný postoj k sexualite ako predtým a narástol počet homosexuálov. V meste existovalo približne 500 klubov, ktoré organizovali homosexuálne predstavenia pre gayov, lesbičky a transvestitov. Väčšina týchto zariadení bola zatvorená s nástupom nového nacistického režimu v roku 1933.Zločin sa rozvíjal paralelne s prostitúciou a všeobecným poklesom morálnych zásad, ale aj zúfalou ekonomickou situáciou množstva ľudí. Nemecká polícia registrovala v meste 62 organizovaných kriminálnych gangov. Čierny trh, krádeže, drogy (kokaín, heroín) a vraždy sa stali súčasťou života Berlínčanov.Na základe knižného bestselleru Volkera Kutschera vznikol minulý rok fascinujúci nemecký seriál s názvom BABYLON BERLÍN, ktorý nás prenesie do tohto kontroverzného obdobia Nemeckej histórie. www.epicdrama.cz FB: EpicDramaCZ IG: EpicDramaCzech