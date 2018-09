Bácsfaiovej účasť na MS v zápasení skončila už kvalifikáciou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MSJ v Trnave



Grécko-rímsky štýl - juniori:



<82 kg - repasáž:



Zoltán MEGÁLY (SR) - István Takács (Maď.) 0:9







Juniorky:



<59 kg - kval.:



Réka BÁCSFAIOVÁ - Tetjana Rižková (Ukr.) 0:4L

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 19. septembra (TASR) - Slovenským zápasníkom sa dnes nedarilo na juniorských majstrovstvách sveta v Trnave.Ako prvá zo slovenských žien zasiahla do bojov na žinenkách v Mestskej športovej hale Réka Bácsfaiová v kategórii do 59 kg. V kvalifikácii ale prehrala s Ukrajinkou Tetjanou Rižkovou na lopatky.Slovenský reprezentant v grécko-rímskom štýle Zoltán Megály v kategórii do 82 kg neuspel ani v repasáži, Maďarovi Istvánovi Takácsovi podľahol hladko 0:9.