Bagdadská Zelená zóna je pre verejnosť prístupná 24 hodín denne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 4. júna (TASR) - Prísne strážená tzv. Zelená zóna v centre irackej metropoly Bagdad je už pre verejnosť prístupná 24 hodín denne. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom v utorok informovala agentúra AP.V Zelenej zóne, ktorá sa nachádza na brehu rieky Tigris, sídlia kľúčové štátne inštitúcie i zahraničné veľvyslanectvá vrátane americkej ambasády.Generálmajor Jásim Jahjá Abd Alí pre agentúru AP v utorok uviedol, že Zelená zónaIracký premiér Ádil Abdal Mahdí už počas víkendu informoval, že iracká vláda týmto svojím rozhodnutím dáva najavo, že bezpečnostná situácia v Bagdade, kde žije osem miliónov ľudí, sa zlepšila.Rok a pol po tom, ako Irak oznámil svoje víťazstvo nad džihádistickou skupinou Islamský štát (IS), podľa AP v Iraku badať výrazné zníženie násilia, a to najmä v hlavnom meste. Situácia v Bagdade je natoľko priaznivá, že misia OSN dokonca prestala vydávať každomesačné správy o počtoch obetí násilných činov.Zelená zóna v Bagdade bola vytvorená po roku 2003, keď sa uskutočnila invázia amerických jednotiek do Iraku, ktorá viedla k zosadeniu irackého vládcu Saddáma Husajna. Zákaz vstupu do Zelenej zóny mala drvivá väčšina Iračanov.Agentúra AP dodala, že tento rok iracká vláda začala s uvoľňovaním reštriktívnych opatrení v tejto oblasti - dala napríklad z ciest odstrániť betónové zátarasy.Podľa AP Zelená zóna v Bagdade je pre verejnosť otvorená od utorka - dňa, keď moslimovia začali sláviť sviatok prerušenia pôstu - íd al-fitr -, ktorým vrcholí moslimský pôstny mesiac ramadán.