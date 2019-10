Baghdádí už v auguste určil svojho nástupcu na čele Islamského štátu

Abu Bakr al-Baghdádi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. októbra (TASR) - Nástupcom vodcu teroristickej organizácie Islamský štát abú Bakra Baghdádího sa stal bývalý vojak z Iraku Abdalláh Kardáš, známy ako hádží Abdalláh Afarí.Informoval o tom na svojom webe spravodajský časopis Newsweek, ktorý sa odvolal na tlačovú agentúru Amák, blízku islamistickým militantom, a zdroje v amerických spravodajských službách.Baghdádí v auguste tohto roku vymenoval Kardáša za svojho nástupcu v Islamskom štáte. Kardáš patril predtým k inej organizácii - k teroristickej sieti al-Káida.Toto Baghdádího rozhodnutie z augusta nebolo v danom čase zverejnené, uviedla agentúra Amák.Zdroje Newsweeku spresnili, že rola Baghdádího v IS krátko pred jeho smrťou bola už len symbolická. "Operácia na severozápade Sýrie, ktorej výsledkom bola smrť vodcu Islamského štátu, sa odohrala v nedeľu. Podľa vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa Baghdádí sa odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.Operácia, pri ktorej zabili Baghdádího, sa odohrala pri malej dedine Báríšá v severozápadnej Sýrii, v provincii Idlib.Baghdádího identitu potvrdili aj genetické vyšetrenia, uistil Trump.Ruské ministerstvo obrany však vo svojej reakcii vyjadrilo "" týchto vyhlásení.Podľa amerických médií Baghdádího zrejme prezradili jeho stúpenci. Denník The New York Times tak informoval, že miesto jeho pobytu bolo známe od leta, po výsluchu jednej z jeho manželiek a jeho styčného dôstojníka.Agentúra Reuters v nedeľu s odvolaním sa na irackých predstaviteľov uviedla, že víkendová operácia amerických jednotiek bola úspešná aj vďaka výpovediam jedného z Baghdádího poradcov.Ten totiž po svojom zadržaní v Turecku a vydaní do Iraku počas výsluchu pred irackými vyšetrovateľmi uviedol, že Baghdádího porady s veliteľmi Islamského štátu sa často odohrávajú v idúcich dodávkach, ktoré sú naložené zeleninou - aby sa predišlo ich odhaleniu.Tieto informácie od... Ismáíla Isáwího... pomohli irackým bezpečnostným agentúram "" vysvetlil pre Reuters jeden z irackých bezpečnostných predstaviteľov.