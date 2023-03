Bahnité podmienky môžu pri Bachmute pomôcť Ukrajincom a naopak uškodiť Rusom

2.3.2023 (SITA.sk) - Ukrajina by mohla pri obrane Bachmutu proti ruským silám ťažiť z bahnitých podmienok po jarnom rozmrznutí. Vo svojej štvrtkovej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany.Takéto podmienky obmedzia schopnosť ťažkých obrnených vozidiel postupovať ďalej. „Zhoršený pohyb cez krajinu zvyčajne poskytuje obranným silám určitú vojenskú výhodu," cituje ministerstvo spravodajský portál Sky News.Teploty pôdy počas dňa stúpajú a teraz sú „väčšinou nad bodom mrazu", pričom rozmrazovanie počas dňa je pravdepodobné až do budúceho týždňa, konštatuje rezort. Nadpriemerne teplé podmienky by mali na Ukrajine podľa predpovedí trvať do konca zimy.„Je takmer isté, že do konca marca bude po konečnom rozmrazení pohyb cez krajinu najhorší," uvádza sa v správe s tým, že to skomplikuje pozemné operácie.