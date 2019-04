Bailey bude Leverkusenu chýbať pre zranenie stehenného svalu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leverkusen 21. apríla (TASR) - Leon Bailey z Bayeru Leverkusen si poranil stehenný sval v sobotňajšom zápase 30. kola nemeckej Bundesligy proti 1. FC Norimberg. Jamajský krídelník musel opustiť ihrisko v 34. minúte.Dĺžka absencie 21-ročného hráča zatiaľ nie je známa. Informovala o tom agentúra DPA. Bailey pôsobil od júla 2013 do augusta 2015 vo fortunaligovom AS Trenčín, odkiaľ zamieril do belgického Genku. Hráčom "farmaceutov" sa stal v januári 2017.