Bajo Holečková kritizuje ministerstvo vnútra za nákup reklamných predmetov, hovorí o ministrovom PR za štátne peniaze – VIDEO

Poukázala aj na ďalšie obstarávanie

Kritika organizovania Dňa Ministerstva vnútra SR

24.7.2025 (SITA.sk) - Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková SaS ) kritizuje ministerstvo vnútra za obstarávania zamerané na nákup reklamných a propagačných predmetov.Ako uviedla na štvrtkovej tlačovej besede, celkovo 150-tisíc eur majú stáť suveníry v súvislosti s chystaným Dňom Ministerstva vnútra SR. Rezort chce podľa poslankyne kúpiť napríklad 15-tisíc antistresových loptičiek, rovnaký počet pršiplášťov, alebo tiež rovnaký počet balíkov cukríkov.„Dnes môžeme otvorene povedať, že si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ide robiť vlastné PR za štátne peniaze," vyhlásila Holečková. Zároveň poukázala na ďalšie obstarávanie v hodnote 1,4 milióna eur. To sa podľa nej takisto týka propagačných predmetov, nie je však zverejnený ich počet ale „iba vágne opisy toho, čo sa ide obstarať".„Toto je naozaj konsolidácia v praxi ako lusk," doplnila Holečková. Zároveň sa pýta, ako sa nejaká normálna firma môže prihlásiť do obstarávania, keď ani nevie, čo ministerstvo od nej chce. „U koho skončí 1,4 milióna eur? To je tá základná otázka," dodala poslankyňa.Opozičné hnutie Slovensko už predtým kritizovalo organizovanie Dňa Ministerstva vnútra SR, ktorý má podľa nich stať skoro 700-tisíc eur. Rezort vnútra v reakcii uviedol, že podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu, teda políciu, hasičov, záchranárov, ako aj civilnú ochranu verejnosti po prvýkrát komplexne, transparentne, s účasťou občanov a s dôrazom na prezentáciu práce, ktorú zamestnanci rezortu v teréne robia denne za každého počasia, často v ohrození vlastného zdravia.„Pripravované dni ministerstva vnútra sú investíciou do dôvery občanov, do vzdelávania detí, do prevencie, do úcty k ľuďom v uniforme, ale aj špičkovým odborníkom pôsobiacich v rezorte vnútra," vyhlásil rezort.