Bakalárske štúdium je podľa D. Čaploviča plnohodnotné VŠ štúdium

Dušan Čaplovič, archívne foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 28. januára (TASR) - Bakalárske štúdium je dnes plnohodnotné vysokoškolské štúdium a treba to študentom vysvetľovať. Slovenským vysokým školám by tiež prospelo viac zahraničných študentov. Hovoril o tom poslanec Smeru-SD a exminister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) v diskusii k výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2017 z dielne ministerstva školstva. Parlamentný školský výbor vzal správu na vedomie.Poslanci hovorili aj o zlučovaní vysokých škôl. Viacerí sa zhodujú, že by bolo v prospech vysokoškolského vzdelávania, keby sa vytvárali konzorciá.reagovala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Nazdáva sa, že školám treba dohovárať, aby saZo správy vyplýva, že na Slovensku v roku 2017 pribudli zahraniční študenti. Oproti roku 2016 ide o 8,6-percentný nárast, čo predstavuje 889 študentov. Vlani však ubudlo vysokoškolákov, a to o 10.966, čo je pokles o 7,45 percenta. Celkový počet študentov v roku 2017 bol 136.684, z toho 80.566 žien. Podľa ministerky je za poklesom demografický vývoj. Šéf školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) upozornil, že trend poklesu ešte bude zrejme ešte chvíľu pretrvávať.Najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách, a to 44,25 percenta. Podiel žien na celkovom počte vysokoškolských študentov vlani dosiahol 58,94 percenta, v prípade doktorandského štúdia 47,79 percenta. Podiel žien študentiek na súkromných vysokých školách bol 62,51 percenta.uvádza sa vo výročnej správe. Pod tento stav sa podľa rezortu školstva relatívne rovnomerne podpísali absolventi dennej formy štúdia, ide o medziročný pokles o 3018, ako aj absolventi externej formy, v tomto prípade ide o medziročný pokles o 2632 absolventov.O štúdium na vysokej škole v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni sa uchádzalo 37.564 uchádzačov zo SR, čo je medziročný pokles o 3980 uchádzačov.píše sa v materiáli.Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2017 bol viac ako 1196 eur, čo je o 5,38 percenta viac ako v roku 2016.uvádza sa vo výročnej správe. V roku 2017 bol priemerný plat profesora verejnej vysokej školy vyše 2228 eur, čo predstavuje nárast o 4,61 percenta.Veková štruktúra profesorov a docentov vysokých škôl sa medziročne významne nezmenila. Medián veku vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora bol 63 rokov.V schválenom rozpočte na rok 2017 bola na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl v kapitole ministerstva vyčlenená suma 481.803.593 eur.uvádza sa v materiáli.Celkové náklady verejných vysokých škôl v roku 2017 v hlavnej činnosti predstavovali 712.463.619 eur a celkové výnosy verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti boli 722.431.134 eur. Vlani skončilo s kladným výsledkom hospodárenia svoje hospodárenie 16 verejných vysokých škôl.