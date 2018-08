Bakoš osvedčil skúsenosti v tipovačke, Grendel sa teší na Škrtela

Na snímke hráč Spartaka Trnava Marek Bakoš sleduje v televízii žreb skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/19 v Trnave dňa 31. augusta 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 31. augusta (TASR) - Veľká spokojnosť zavládla v tábore Trnavy po žrebe skupinovej fázy Európskej ligy 2018/19. Hráči majú pred bruselským Anderlechtom, Fenerbahce Istanbul, či záhrebským Dinamom rešpekt, so zložením skupiny sú však spokojní. Dvojnásobnú radosť mal útočník Marek Bakoš, ktorému vyšlo prianie stretnúť sa s tímom Martina Škrtela, stal sa zároveň aj víťazom internej tipovačky.Trnavská D-skupina je náročná, ale v hre boli aj horšie varianty.povedal pre TASR Erik Grendel, ktorý spolu so svojimi spoluhráčmi opäť pocestuje do bývalej Juhoslávie. Trnava sa v 1. predkole Ligy majstrov stretla s Mostarom z Bosny a Hercegoviny, v treťom potom so srbskou Crvenou Zvezdou Belehrad a v play off EL si vyskúšala slovinskú konfrontáciu s Olimpijou Ľubľana.Rovnako ako Grendel sa na súboje s Fenerbahce Istanbul teší aj útočník Marek Bakoš.Hráči Spartaka sledovali žreb spoločne v priestoroch reštaurácie v City Aréne, ešte predtým si však všetci natipovali zloženie skupiny. Vklad bol 10 eur a víťaz zinkasoval slušný balík. V tejto súťaži osvedčil skúsenosti práve Bakoš.krútil hlavou Grendel, na čo skúsený útočník zareagoval: