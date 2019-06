Balážová s Pištejom túžia po medaile v stolnom tenise

Na snímke Ľubomír Pištej a Barbora Balážová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Minsk 21. júna (TASR) - Medzi medailové želiezka v ohni slovenskej výpravy na II. európskych hrách v Minsku patrí stolnotenisová dvojica Barbora Balážová a Ľubomír Pištej. V mixe sú najvyššie nasadení a papierové predpoklady by chceli naplniť aj na turnaji. O to viac, že zlatá medaila z Minsku zároveň znamená aj miestenku na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.Stolnotenisový turnaj odštartuje v sobotu dvojhrami mužov a žien, mix príde na rad v nedeľu.uviedla Balážová.uviedol Pištej.Slovenská dvojica ukázala svoje kvality v tejto disciplíne už na aprílových majstrovstvách sveta. Ich cestu zastavili vo štvrťfinále druhí nasadení Japonci Maharu Jošimura a Kasumi Išikawová. Na EH však pochopiteľne ázijská konkurencia chýba a každá zo 16 krajín, ktorá si zaistila miestenku, mohla nominovať len po jednom páre.povedal Pištej.Balážová doplnila, že najvážnejší konkurenti v boji o medaily by mali byť Nemci, Rumuni, Švédi a Francúzi.uviedla. Slovenská dvojica sa stretne v nedeľňajšom prvom kole mixu s pätnástym nasadeným luxemburským párom Luka Mladenovič a Ni Sia Lien.Okrem toho obaja zabojujú aj v dvojhre. Najmä Pištej v nej poškuľuje po výraznejšom úspechu. V uplynulom období podával kvalitné výkony na podujatiach World Tour, darilo sa mu najmä na China Open, kde ho v osemfinále zastavil až najvyššie nasadený hráč a líder svetového rebríčka Fan Čen-tung z Číny.zaželal si. Pištej vstúpi do turnaja v sobotu popoludní, keď sa v 2. kole stretne s Rumunom Hunorom Szőcsom.Balážová mala ako jedenásta nasadená hráčka v úvodných dvoch kolách voľný žreb a nastúpi až v treťom v nedeľu proti lepšej zo súboja Ukrajinky Hanny Haponovovej so Srbkou Izabelou Lupuleskovou.dodala. Okrem Pišteja a Balážovej sa v dvojhre predstavia ešte aj Jang Wang a Tatiana Kukuľková.