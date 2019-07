Bale je na odchode z Realu Madrid, Zidane: Čím skôr, tým lepšie

Hráč Realu Madrid Gareth Bale. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 21. júla (TASR) - Pôsobenie waleského futbalistu Garetha Balea v Reale Madrid sa chýli ku koncu. Prezradil to tréner Zinedine Zidane po prípravnom zápase s Bayernom Mníchov (1:3).Zidane v Houstone vystriedal dve kompletné jedenástky, no Bale nebol ani na súpiske.citovala francúzskeho kouča agentúra DPA.Tridsaťročný krídelník prišiel do Realu v roku 2013 z Tottenhamu Hotspur za sumu okolo 100 miliónov eur a v 231 zápasoch strelil 102 gólov. Na vlaňajšom triumfe v Lige majstrov sa podieľal dvoma finálovými gólmi.dodal Zidane.