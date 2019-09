Bale sa podľa vlastných slov cíti lepšie ako kedykoľvek predtým

Na snímke Gareth Bale. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cardiff 5. septembra (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale sa cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii pred duelom slovenskej E-skupiny kvalifikácie EURO 2020, v ktorom Wales v piatok privíta na domácej pôde Azerbajdžan.povedal Bale na margo svojej letnej situácie v Reale Madrid.Tridsaťročný krídelník mal počas prestupového obdobia odísť z klubu aj na žiadosť trénera Zinedina Zidana. Po stroskotaní transferu do čínskeho Ťiang-su Su-ning, keď sa Bale rozhodol zotrvať v Európe a najmä zranení Edena Hazarda a Marca Asensia sa žiadny presun neuskutočnil. V úvodných troch ligových dueloch ho Zidane zaradil do základnej zostavy, a najmä v poslednom súboji na pôde Villarealu sa mu odvďačil dvomi gólmi.dodal.Wales po dvoch skupinových prehrách za sebou v Maďarsku (0:1) a Chorvátsku (1:2) privíta v piatok Azerbajdžan a 9. septembra v pondelok Bielorusko. Informáciu priniesla agentúra AP.